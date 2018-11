Am Tag nach der feiertagbedingten Pause in den USA bleibt der Dax angeschlagen, startet aber einen Erholungsversuch. Die Vorgaben aus China sind schwach und den US Börsen droht ebenfalls ein schwacher Start in den verkürzten Handelstag. An der Wall Street findet nur ein verkürzter Handel statt. Der Dow wird etwa 1,5 Prozent leichter erwartet. Die Börse in Japan ist wegen eines Feiertags geschlossen. In China wurde gehandelt - und es gab dort kräftige Verluste, insbesondere im Technologiesektor. Autobauer könnten im Fokus stehen. Möglicherweise sind die Erwartungen überzogen an dem Spitzengespräch zwischen US Präsident Trump und den Chefs der Deutschen Autobauer. Es gibt weder eine offizielle Einladung noch eine Agenda. Der Zollstreit ist also nach wie vor ungeklärt. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß