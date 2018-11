Die Große Koalition will ab Januar 2019 das Recht auf Teilzeit mit Rückkehr in Vollzeit einführen. Der Bundesrat hat das entsprechende Gesetz an diesem Freitag abschließend beraten.

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland bekommen ab Anfang kommenden Jahres ein Recht auf zeitlich befristete Teilzeit. Der Bundesrat ließ dazu am Freitag in Berlin ein Gesetz der Bundesregierung zur Einführung solch einer Brückenteilzeit passieren. Die vereinbarte Arbeitszeit kann für ein bis fünf ...

