Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC vor einem Bankenstresstest der Bank of England von 795 auf 810 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel spiegele unter anderem ein Ende von Wechselkurseinflüssen wider, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei dem Stresstest dürften hingegen eher die Geldhäuser Barclays und Lloyds im Fokus stehen nach zuletzt niedrigen Kernkapitalquoten (CET1)./bek/ag Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-23/11:00

ISIN: GB0005405286