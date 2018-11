Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts012/23.11.2018/10:35) - Telekom-Control-Kommission (TKK) bestätigt qualifizierten Zeitstempeldienst: GLOBALTRUST bietet mit "GLOBALTRUST QUALIFIED TIMESTAMP" als einziges österreichisches Unternehmen einen EU-konformen qualifizierten Zeitstempeldienst an. GLOBALTRUST stellt vollautomatisch zu jedem elektronischen Dokument oder Datensatz einen rechtsgültigen, revisionssicheren und plattformunabhängigen Zeitstempel aus. Damit garantiert GLOBALTRUST - als unabhängige Stelle - die Existenz eines Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt. Prioritäts- und Gültigkeitsfragen zwischen Geschäftspartnern sind ausgeschlossen. Die Garantie ist rechtsverbindlich und hat in gerichtlichen Beweisverfahren Gültigkeit. Nachdatierungen, nachträgliche Korrekturen, Änderungen in Bestellabläufen sind nicht mehr möglich. Hans G. Zeger, GF e-commerce monitoring gmbh und Verantwortlicher für GLOBALTRUST: "Qualifizierte Zeitstempeldienste sind eine Schlüsseltechnologie zur weiteren Automatisierung der Produktions- und Informationsprozesse. Weder die revisionssichere Langzeitarchivierung, noch Betrugsbekämpfung oder IOT ('Internet-of-Things') sind ohne plattformübergreifendes Zeitmanagement denkbar. Wir freuen uns besonders, dass uns die TKK mit ihrer Konformitätsanerkennung die technologische Führerschaft unseres Unternehmens in diesem Segment bestätigt." Tragendes Element in der Verhinderung von Urkundenfälschung Kern zahlreicher Fälle des Steuerbetrugs, fahrlässiger Krida oder Betrugs an Konsumenten sind rückdatierte Verträge, Bilanzen, Abrechnungen, Vereinbarungen, "Studien", Auftragsbestätigungen usw. Mit Verwendung des qualifizierten Zeitstempels ist beweissicher dokumentiert, wann tatsächlich eine Bestellung, ein Vertrag oder eine Lieferung erfolgte, nachträgliche Manipulationen sind unmöglich. Etwa 60-80 % der in den letzten Jahren auftretenden Fälle des Steuer-Großbetrugs, der Manipulation von Auftragsvergaben oder betrügerischer Krida wären durch Verwendung qualifizierter Zeitstempel bei rechtlich relevanten Dokumenten zu verhindern gewesen. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Neben der Betrugsbekämpfung bieten qualifizierte Zeitstempeldienste zahllose andere Anwendungsmöglichkeiten. Sie schützen die Priorität geistigen Eigentums. Sie stellen die revisionssichere Langzeit-Archivierung steuerrechtlich verbindlicher Dokumente dar. Sie dokumentieren die Reihenfolge kritischer Ereignisse. Die Vorgaben der DSGVO zur Auditierbarkeit von Datenverarbeitungen, plattformübergreifende Beweissicherung im Bereich autonomes Fahren oder bei Online-Bestellungen sind ohne qualifizierte Zeitstempel auf Dauer nicht machbar. Ideal für KMUs Im Gegensatz zu teuren Dokumentenmanagementsystemen mit proprietären Zeitverwaltungslösungen sichert ein qualifizierter Zeitstempel die tatsächliche, mit Greenwich koordinierte Zeit (GMT) mit einer garantierten Genauigkeit von weniger als eine Sekunde Abweichung. Im tatsächlichen Tagesbetrieb von GLOBALTRUST QUALIFIED TIMESTAMP liegt die Abweichung unter 100 Millisekunden. Der Zeitstempel kann ohne Dokumentenmanagementsystem erstellt und verwaltet werden. Das Verfahren eignet sich daher besonders für kleinere und mittlere Betriebe. In Deutschland längst Standard In Deutschland versehen immer mehr Unternehmen elektronische Dokumente routinemäßig mit Zeitstempel, Österreich hinkt noch nach. Mit der Registrierkassen-Verordnung hat Österreich einen ersten Schritt in Richtung transparente Geschäftsprozesse gemacht. Tatsache ist jedoch, dass noch immer zahlreiche Lücken Steuerbetrug ermöglichen. Wesentliche Lücken könnten mit qualifizierten Zeitstempeln geschlossen werden. GLOBALTRUST bietet kostenloses Langzeitservice Zusätzlich zur Ausgabe des qualifizierten Zeitstempel archiviert GLOBALTRUST jede Anfrage, sodass der Inhaber des Dokuments den Zeitstempel nicht selbst verwalten muss. Jeder Empfänger des Dokuments kann über das GLOBALTRUST Onlineportal kostenlos nachprüfen, wann ein Dokument tatsächlich erstellt wurde. Dies erfolgt selbstverständlich unter Schutz des vertraulichen Dokumenteninhalts. Es wird nicht das Dokument selbst archiviert, sondern eine manipulationssichere Kennung mit dem das Dokument weltweit eindeutig identifiziert wird. (Ende) Aussender: e-commerce monitoring gmbh Ansprechpartner: Dr. Hans G. Zeger Tel.: +43 1 53 20 944 49 E-Mail: info@e-monitoring.at Website: www.globaltrust.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181123012

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2018 04:35 ET (09:35 GMT)