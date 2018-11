-------------------------------------------------------------- Nürnbergs Gastgeber http://ots.de/OunfuT --------------------------------------------------------------



Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wo kann ich in Nürnberg entspannt den Tag ausklingen lassen, woher kommt das leckere Brot vom Hotelfrühstück und von wo habe ich den schönsten Ausblick auf die Stadt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben die Nürnberger Gastgeber. Jeden Monat präsentieren Geschäftsführer von großen Kettenhotels und kleinen privat geführten Häusern unter dem Motto SeiMeinGast ihre persönlichen Geheimtipps für Nürnberg.



"Reisende möchten nicht mehr als Touristen in einer Stadt unterwegs sein. Sie wollen die Destination wie Einheimische erleben, um Neues abseits der bekannten Touristenpfade zu entdecken. Deswegen stellen wir mit unserer Video-Kampagne "Gast.Freunde.Nürnberg" die Persönlichkeiten unserer Gastgeber vor, die ihre Stadt am besten kennen, tolle Geschichten erzählen und den Charakter der Destination repräsentieren", so Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ).



Dabei zeigt sich eine Vielfalt an unterschiedlichen Geschichten und Orten. Neben dem klassischen traditionellen Hotelier befindet sich unter Nürnbergs Gastgebern auch ein tätowierter Rockstar, ein leidenschaftlicher Hobbykoch, eine begeisterte Yogini und ein treuer Fußballfan. Doch auch ein Vierbeiner kommt bei der Kampagne zu Wort und zeigt seinen Artgenossen seine besonderen Lieblingsorte. Ob versteckte Ruhe-Oasen, Lieblings-Restaurants und Cafés, Tipps für Besucher, die sportlich unterwegs sind oder gerne shoppen gehen - es ist für jeden etwas dabei, doch auch außergewöhnliche Orte werden vorgestellt.



Wir sind Nürnbergs Gastgeber - Wir zeigen Euch unser Nürnberg



Unter https://tourismus.nuernberg.de/buchen/deine-gastgeber/ präsentieren die Testimonials ihre persönlichen Geschichten und Lieblingsorte. In kurzen Videos nehmen sie den Zuschauer mit auf einen Spaziergang durch die Nachbarschaft ihres Hotels. Neben einer interaktiven Karte, die alle Orte anzeigt, sind auf der Webseite alle Tipps mit weiteren Informationen aufgelistet.



OTS: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113984 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113984.rss2



Pressekontakt: Sarah Mörsdorf Telefon: +49 911 2336-139 moersdorf@ctz-nuernberg.de