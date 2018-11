Nach seiner Wahl zum Verfassungsrichter rückt Stephan Harbarth jetzt sogar zum möglichen Nachfolger von Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle auf.

Der CDU-Politiker Stephan Harbarth wird neuer Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts und rückt damit aller Voraussicht nach 2020 an die Spitze des höchsten deutschen Gerichts. Der Bundesrat wählte den 46 Jahre alten Unionsfraktionsvize am Freitag einstimmig in die neue Funktion. Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) gratulierte Harbarth, der die Wahl von der Besuchertribüne der Länderkammer aus verfolgte.

