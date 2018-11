Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Eurozone schwächt sich ab, eine Tendenz, die schon seit längerem zu beobachten ist, so Sintje Boie von der HSH Nordbank AG.Im ersten Halbjahr 2018 sei die Wachstumsdynamik geringer ausgefallen als im Vorjahr. Und das dritte Quartal zeige mit einem BIP-Zuwachs von 0,2% gegenüber dem Vorquartal eine nochmalige Verlangsamung an. In Deutschland scheine im europäischen Vergleich sogar noch mehr Sand im Getriebe zu sein. Hier sei die Wirtschaftsleistung von Juli bis September sogar um 0,2% geschrumpft. ...

