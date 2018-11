FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - PT 243 PENCE - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1435 (1365) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES CYBG TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 215 (285) P - CS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6000 (5950) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 2800 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 920 (935) P - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 810 (795) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES CYBG WITH 'NEUTRAL' - TARGET 235 PENCE - HSBC RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 760 (775) PENCE - HSBC RAISES VESUVIUS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 675 PENCE - INVESTEC RAISES ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 344 PENCE - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 625 (695) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BURBERRY TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 1780 (1870) P - LIBERUM CUTS FUNDING CIRCLE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 89 (106) PENCE - LIBERUM CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 35 (50) PENCE - 'HOLD' - ODDO BHF CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1090 (1120) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 2100 (2400) P - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS PEARSON TO 'HOLD' ('BUY') - SOCGEN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 620 (720) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS ITV PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'HOLD'



