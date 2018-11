Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal vor einem Kapitalmarkttag in China auf "Neutral" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Kosmetikriese dürfte in China in diesem Jahr rund ein Zehntel des Umsatzes machen, damit aber die Hälfte des Umsatzwachstums aus eigener Kraft, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Luxusmarken wachse um rund 30 Prozent, nicht zuletzt wegen stark steigender Online-Umsätze./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-11-23/11:29

ISIN: FR0000120321