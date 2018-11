Warren Buffetts Renditen waren erstaunlich. Er hat den S&P 500 über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder geschlagen und konnte seine Anlagephilosophie in einfache Worte fassen, was eine ganze Generation von Value-Investoren begeistert hat. Auch wenn seine Leistungen scheinbar einzigartig sind, könnte jemand anders durchaus seine Leistungen replizieren und sogar übertreffen. Schließlich ist der Zugang zur Börse heute einfacher als noch vor ein paar Jahrzehnten und das könnte es mehr Menschen ermöglichen, dieses Potenzial in den kommenden Jahrzehnten zu nutzen. Zugänglichkeit Als Warren Buffett anfing zu investieren, war es unglaublich schwierig, Informationen über börsennotierte Unternehmen zu erhalten. Nachrichten verbreiteten sich ...

