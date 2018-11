Am heutigen Black Friday locken Unternehmen ihre Kunden mit Rabatten. Pünktlich dazu ruft Verdi Beschäftigte von Amazon am Standort Bad Hersfeld zum Streik auf.

Der aus den USA kommende Einkaufstag "Black Friday" stößt auch in Deutschland auf wachsendes Interesse. Von Donnerstagabend bis Freitagfrüh erkundigten sich fast 2,8 Millionen Verbraucher über Sonderangebote, wie das Schnäppchen-Portal mydealz mitteilte. Das seien rund eine Million mehr als ein Jahr zuvor. Besonders Online-Händler profitieren demnach von der gestiegenen Nachfrage.

Für den weltgrößten Internethändler Amazon begann der Start in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts in Deutschland mit einem Streik. Die Gewerkschaft ver.di rief die Beschäftigten am Standort Bad Hersfeld ...

