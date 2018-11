Von Anatoli Kurmanajew

MOSKAU (Dow Jones)--Russische Geldhäuser haben sich inzwischen mit den Sanktionen des Westens arrangiert. Ein neuer Fokus aufs Kleinkundengeschäft und das erhebliche Vertrauen in staatlich-gestützte Investments füttern derzeit einen Gewinnboom. Der Chef der Staatsbank VTB, Andrej Kostin, berichtet, dass sich russische Banken zunehmend auf Finanzierungen und Projekte durch den Staat verlassen müssen, um angesichts der anhaltenden Sanktionen ihre Umsätze zu behalten. Die USA und Europa haben seit 2014 harte Sanktionen gegen Dutzende russischer Konzerne und Einzelpersonen in Kraft. Der Westen ärgert sich über staatliches Hacking, Einmischungen in US-Wahlen sowie die russischen Interventionen in der Ukraine und in Syrien. Kostin selbst ist auf der Sanktionsliste gelandet - sowohl als Einzelperson als auch über die VTB.

VTB-Chef darf wegen der USA nicht nach Davos

Wegen der Sanktionen kann Kostin auch nicht im Januar zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Die Organisatoren luden ihn praktisch aus. Das war das erste Mal seit zwei Jahrzehnten und ist wohl Folge von US-Druck. Sein Geldhaus ist de facto von westlichen Kapitalmärkten ausgeschlossen. Zugleich brach das einst florierende Geschäft mit Fusionen und Übernahmen ein, da sich die russische Konjunktur abschwächte und Auslandskonzerne den Rückzug antraten.

Kostin sieht russische Firmen unter Druck, da viele Gegner immer meinten, Moskau verfolge fehlerhafte Politikansätze. US-Vertreter machten ihn verantwortlich für das, was der Kreml mache, stöhnt Kostin. Die VTB orientiert sich derweil zusammen mit anderen Banken des größten Flächenstaats der Welt in Richtung der Notenbank und dem lokalen Anleihemarkt, um sich zu finanzieren. Um den Verlust des Investmentbanking zu kompensieren, steigt die VTB immer mehr in die Infrastrukturfinanzierung ein. Sie ist inzwischen ein wichtiger Regierungspartner beim 100 Milliarden US-Dollar schweren Konjunkturprogramm des Kreml.

Mit russischen Verbrauchern lässt sich gutes Geld verdienen

Derweil wenden sich VTB und seine Wettbewerber vom kränkelnden Firmensektor ab und setzen auf die Einzelkunden. So verzeichnen Verbraucherkredite in Russland dieses Jahr bisher ein zweistelliges Wachstum. Diese Anpassungen ermöglichen dem Bankensektor des Landes eine Beinahe-Verdopplung ihrer Gewinne in den ersten zehn Monaten 2018 zum Vorjahr, ergibt sich aus Zahlen der Notenbank. Sberbank als Russlands Nummer eins berichtete im November über sprudelnde Gewinne und ein starkes Quartalswachstum bei Verbraucherkrediten. Mehrere andere russische Kreditgeber wiesen zuletzt ebenfalls höhere Gewinne aus. Der Boom könnte aber verpuffen. Derzeit verschärft die Zentralbank die Regeln für Verbraucherkredite, um eine Blase zu verhindern. Zudem klagt Kostin über eine Knappheit von attraktiven Groß-Investmentprojekten im Land.

Kreml greift Firmen unter die Arme

VTB zieht viel Kritik dafür auf sich, dass sie sich so sehr an Staatsprojekte koppele und praktisch wie die Kreml-Bank agiere. Doch Kostin widerspricht dem energisch. Der Kreml sei darauf gepolt, den Unternehmenssektor zu stützen. Das gelte insbesondere für Firmen, die der Kreml als schützenswert erachtet da sie unter der Politik und nicht den Märkten litten.

Derweil widersprach Kostin auch einem Reuters-Bericht, wonach die VTB eine Kreditlinie der Notenbank verwende, um einem Staatsfonds aus Katar die Zahlung für eine Beteiligung an einem russischen Staats-Ölkonzern zu ermöglichen. Eben diese Transaktion pries Moskau als Beleg für die Offenheit der eigenen Märkte. Kostin will keinerlei Anweisung des Kreml für diesen Deal entgegengenommen haben. Er habe noch niemals in den 22 Jahren, die er für eine Bank in der Verantwortung stehe, eine Anweisung zum Zwecke einer Kreditvergabe erhalten.

