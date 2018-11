Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Freitag nur moderate Gewinne. Impulse sind einen Tag nach Thanksgiving in den USA rar und viele Amerikaner gönnen sich ein verlängertes Wochenende, um am "Black Friday" von grossen Rabatten für erste Weihnachtseinkäufe zu profitieren.

Die bislang veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone fielen enttäuschend aus und dämpften die Stimmung am Markt zusätzlich. Es würden Sorgen geschürt, ob die Wirschaft nach einem schwachen dritten Quartal damit im November die Wende schaffe, kommentierte ein Händler. Am Nachmittag rücken dann die entsprechenden US-Einkaufsmangerindizes in den Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 10.50 Uhr 0,09 Prozent auf 8'788,86 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,23 Prozent auf 1'362,90 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,08 Prozent auf 10'295,51 Zähler.

Einer der klaren Gewinner sind Kühne+Nagel mit plus 3,1 Prozent nach einer Hochstufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...