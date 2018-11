Volkswagen erwarb zur Stärkung seines digitalen Geschäfts eine 49-prozentige Beteiligung am Stuttgarter Digital-Spezialisten Diconium. Beide Unternehmen wollen zusammen dadurch Geschäftsmodelle und das Angebot an digitalen Mehrwertdiensten von Volkswagen weiterentwickeln. Diconium wird somit ein wichtiger Technologiepartner der Wolfsburger für den Aufbau neuer digitaler Services, die in der Volkswagen Automotive Cloud laufen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigung.

Digitales Modell

Auf den Weg bringen wollen Volkswagen und Diconium unter anderem eine Online-Vertriebsplattform, über die Kunden von Volkswagen alle kommenden We-Services und On-Demand-Funktionen für das vernetzte Fahrzeug einkaufen und verwalten können. Solche Funktionen werden unter anderem Multimedia-Streaming, Bezahlen beim Tanken, Laden und Parken oder auch Updates Over-the-Air umfassen. Diconium, 1995 gegründet, ist mit rund 800 Mitarbeitern laut eigener Angabe führend im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle.

Nur kurze negative Wirkung zeigt ein Gerichtsurteil vom Donnerstag, wonach das Landgericht Augsburg entschieden hatte, dass Volkswagen wegen der Abgasmanipulation bei Diesel-Fahrzeugen dem Besitzer eines Diesel-Pkws den vollen Kaufpreis des Autos zuzüglich Zinsen zurückerstatten muss, ohne die Zeit der Nutzung mindernd zu berücksichtigen. Ob das Urteil so bestehen bleibt, ist offen: Volkswagen kann, da es sich um ein Landgerichtsurteil handelt, vor der nächsthöheren Instanz, dem Oberlandesgericht, in Berufung gehen.

Traton als Treiber

Als Kurstreiber wirkte zuletzt der in Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...