Die jüngste Prognose der Wirecard AG für das Geschäftsjahr 2019 hat den Kurs nicht gerade beflügeln können. Dabei konnte sich diese Prognose sehen lassen: Ein Ebitda von 740 bis 800 Mio. wird für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert. Um das einzuordnen: In den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres lag das Ebitda laut Wirecard bei 395,4 Mio. Euro (was ein Plus von 38,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum war). Im gesamten Geschäftsjahr 2017 hatte das Ebitda den Wert von 412,6 Mio. Euro ... (Peter Niedermeyer)

