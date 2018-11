Paris - Europas Börsen haben am Freitag erneut einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der EuroStoxx 50 kletterte bis zum späten Vormittag um 0,40 Prozent auf 3139,30 Punkte. Europas Börsen lieferten sich bislang in dieser Woche ein Auf und Ab, auf Wochensicht steht somit bislang beim europäischen Leitindex ein Minus von gut ein Prozent zu Buche. Aktuelle Stimmungsddaten, die die zunehmenden Konjunktursorgen in der Eurozone belegen, blieben indes vor dem Wochenende am Markt ohne grössere Auswirkung.

Börsianer stellen sich ohnehin auf einen ruhigen Handelstag ein. So wird in den USA nach Thanksgiving am Freitag nur verkürzt gehandelt. Zudem wird in den Vereinigten Staaten der Brückentag gern für ein verlängertes Wochenende mit der Familie frei genommen, weshalb auch von der Wall Street nur mit wenig Impulsen gerechnet wird. Japans Börse hat am Freitag geschlossen, in China ging es hingegen wegen Konjunktursorgen deutlich abwärts.

Auch in Europa nimmt die Besorgnis um die Entwicklung der Wirtschaft zu: Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel im November auf den tiefsten Stand seit knapp vier ...

