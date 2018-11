Der Bundesrat gibt grünes Licht für ein Familien-Entlastungpaket. Damit erhöht sich das Kindergeld ab dem kommenden Jahr. Kritik gibt es dennoch von den Grünen.

Gute Nachrichten für viele Familien in Deutschland: Der Weg für ein 9,8 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket ist endgültig frei. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat am Freitag in Berlin für das Paket, das damit wie geplant 2019 in Kraft treten kann.

Das Kindergeld steigt dadurch ab Juli um zehn Euro pro Kind im Monat. Für das erste und zweite Kind gibt es dann 204 Euro, für das dritte 210 und für jedes weitere Kind 235 Euro monatlich. Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird angepasst - er soll von 7428 auf 7620 Euro (2019) und dann weiter auf 7812 Euro ...

