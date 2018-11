Die Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) schlägt sich in der zweiten Jahreshälfte weiterhin hervorragend, lässt den TecDAX klar hinter sich und könnte jetzt sogar noch einmal Kurs in Richtung des Jahreshochs nehmen, das die Aktie Ende Februar bei 28,29 Euro markierte. Das war noch vor der letzten großen Verkaufswelle. Danach senkten die Analysten reihenweise den Daumen. Heute haben sie ihn allesamt wieder gehoben. Kein "Verkaufen"-Rating ist mehr da. Und mit gut 26 Euro liegt selbst das mittlere Kursziel der Experten komfortabel über dem derzeitigen Kursniveau. Und das alles nur, weil ein Gedanke zur Gewissheit wurde … und man mit dieser vermeintlichen Gewissheit am Ende völlig daneben lag.

Apple, der mit Abstand größte Kunde von Dialog Semiconductor, könnte abspringen, zukünftig seine Chips selbst entwickeln und herstellen, so lautete dieser Gedanke, der erstmals im April 2017 zu einem Kurseinbruch bei Dialog Semiconductor führte und seitdem mehrfach aufgekocht wurde. Dass ...

