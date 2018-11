BERLIN (Dow Jones)--Die Beschäftigten in Deutschland können ab 2019 leichter ihre Arbeitszeit reduzieren und haben den Anspruch, nach einer Teilzeitbeschäftigung wieder in Vollzeit zurückzukehren. Das sieht die Einführung der Brückenteilzeit vor, die der Bundesrat bei seiner Plenarsitzung in Berlin beschloss. Sie ermöglicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Betrieben, ihre Arbeitszeit für ein bis fünf Jahre zu reduzieren, ohne dafür besondere Gründe geltend machen zu müssen.

Das Arbeitsverhältnis muss dafür länger als sechs Monate bestehen, und es dürfen keine schwerwiegenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen. "Nach Ablauf der Befristung haben die Betroffenen einen Anspruch, auf ihren Vollzeitjob zurückzukehren", erklärte der Bundesrat in einer Pressemitteilung. Um Arbeitgeber kleinerer Betriebe mit bis zu 45 Beschäftigten nicht zu überfordern, gilt der Anspruch dort allerdings nicht. Betriebe zwischen 46 und 200 Arbeitnehmern müssen nur jedem 15. Beschäftigten die befristete Teilzeit gewähren.

