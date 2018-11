Markdorf (ots) - Dehors il fait nuit tôt et dedans le feu crépite dans la cheminée: l'avant-Noël est la plus belle période pour bricoler. Parce que c'est une activité conviviale, amusante et qui diffuse une chaleureuse ambiance de Noël. Pour la maison ou pour offrir: avec un pistolet de peinture WAGNER, vos idées bricolage se concrétisent à merveille.



Un papier cadeau à la touche très personnelle



Il n'y a pas que les cadeaux de Noël que l'on peut confectionner avec amour, on peut aussi fabriquer son propre papier cadeau. Avec le pistolet à peinture Studio Home Decor et un pochoir, concevez vos propres emballages en choisissant des motifs créatifs. Presque trop beau pour servir de papier cadeau... Au fait: vous pouvez aussi utiliser le pochoir pour décorer des objets ou vos vitres !



>> Comment faire (https://bit.ly/2AnyJ2X)



Un Noël tout blanc grâce à l'effet neige



Le blanc fait partie de Noël comme le bleu est associé à la mer. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas le temps. Alors si vous voulez être sûr de passer les fêtes en compagnie de la neige, attrapez votre pistolet à peinture WAGNER et en quelques tours de magie, faites apparaître de beaux objets déco d'hiver ! Nous vous montrons comment transformer des bouteilles vides en vases enneigés grâce à l'effet flocon, ou comment donner à des pommes de pin un aspect de neige fraîchement tombée. C'est ça, l'ambiance de Noël !



>> Comment faire (https://bit.ly/2S2aHRW)



À propos de la société J. Wagner GmbH



J. Wagner GmbH fait partie des leaders mondiaux dans la fabrication d'appareils et d'installations de revêtement de peinture, de laque liquide et en poudre et d'autres produits liquides. Outre WAGNER, le portefeuille du groupe comprend également les marques Titan, Walther Pilot, Reinhardt-Technik et CA Technologies, pour les techniques de fixation, d'étanchéité et d'encapsulage. Les débuts de l'entreprise remontent à 1947. Aujourd'hui, les technologies de revêtement innovantes de WAGNER sont utilisées dans l'industrie mais aussi par des artisans et bricoleurs du monde entier et sont une référence dans le secteur. Le groupe WAGNER est présent mondialement avec près de 1600 collaborateurs, 15 filiales opérationnelles et environ 300 revendeurs. Le groupe WAGNER est détenu par les fondations Josef Wagner, qui poursuivent des buts exclusivement caritatifs et d'intérêt public.



