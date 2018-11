Unterföhring (ots) -



Der Fun-Freitag wird zum Fang-Freitag! Mit der neuen Sport-Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" bringen SAT.1 und Luke Mockridge das beliebte Spiel ins TV - am 7. Dezember, um 20:15 Uhr. Doch das wird alles andere als ein Kinderspiel! Die Teamkapitäne Luke Mockridge, Jeannine Michaelsen, Tom Beck und Wincent Weiss jagen sich mit ihren Vierer-Teams aus Spitzen-Sportlern, Parcours-Spezialisten und Top-Athleten auf spektakulären Hindernisflächen oder an der Hauswand entlang. In sieben Spielrunden mit unterschiedlichen Fang-Disziplinen kämpfen sie um den Gesamtsieg. Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag", Simon Pearce ist Fieldreporter, Jan Platte kommentiert. Erfinder der neuen Event-Show ist Luke Mockridge. Produziert wird sie von Lucky Pics.



Luke Mockridge: "Mich reizt die Kombination aus Kinderspiel und ernstem, sportlichen Wettkampf. Jeder hat früher Fangen gespielt und hat einen eigenen, ganz persönlichen Zugang dazu. Meine Comedy handelt oft von Themen, die jeder kennt und zu denen jeder eine emotionale Bindung hat. Die Fang-Disziplinen haben ganz unterschiedliche Level, die unterschiedliche Skills verlangen: Dauerlauf, Geschick, Kurzsprint, Parcours, etc. Entsprechend breit ist mein Team aufgestellt. Ich hab' große Lust auf die Herausforderung 'Event-Show'!"



Jeannine Michaelsen: "Ich baue schon seit Anbeginn meiner Karriere darauf, unterschätzt zu werden, um dann entspannt rechts zu überholen. Ich wär' ja schön blöd jetzt hier breit zu erklären, dass ich 'ne Maschine bin. Also: Vor mir braucht keiner Angst zu haben. Ich kann nicht viel. Aber ich bring Kekse mit."



Tom Beck: "Ich habe jahrelang Autos verfolgt und demoliert und jage schon gefühlt mein halbes Leben Verbrecher im TV. Da sollte beim Luke-Fangen nichts anbrennen. Mein Team ist richtig heiß und trainiert seit Wochen die elegantesten 'Hab Dich'-Posen. Team Tom wird alle abhängen!"



Wincent Weiss: "Ich war gerade auf Tour und bin insofern gut im Bewegungstraining. Sportliche Herausforderungen mag ich sowieso. Auf mein Team ist Verlass, insofern: Los geht's!"



Die neue Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" - am Freitag, 7. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1



