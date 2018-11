Wiesbaden (ots) - Mit dem seit 1999 verliehenen Gerhard-Fürst-Preis honoriert das Statistische Bundesamt (Destatis) jährlich herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit einem engen Bezug zur amtlichen Statistik. Frau Julia Manecke und Frau Nora Würz wurden in der Kategorie "Master-/Bachelorarbeiten" für ihre Masterarbeiten jeweils mit dem Gerhard-Fürst-Preis 2018 und dem damit verbundenen Preisgeld in Höhe von 2 500 Euro ausgezeichnet.



Frau Julia Manecke wurde für ihre an der Universität Trier bei Herrn Professor Dr. Ralf Münnich entstandene Masterarbeit zum Thema "Regionale Auswertung von Unternehmensstatistiken: Methoden und Anwendungen im Kontext der Small Area-Statistik" geehrt. Frau Nora Würz erhielt den Gerhard-Fürst-Preis für ihre Masterarbeit "Model-based Estimation of Regional Baskets based on the UK Living Cost and Food Survey". Die Arbeit entstand bei Professor Dr. Timo Schmid an der Freien Universität Berlin.



Das Statistische Bundesamt nimmt die Auszeichnungen auf Empfehlung eines unabhängigen Gutachtergremiums vor. Die Preise wurden im Rahmen des 27. Wissenschaftlichen Kolloquiums zum Thema "Mehr Zahlen, bessere Entscheidungen? Neue digitale Daten und Methoden in der empirischen Analyse und Beratung" verliehen, das das Statistische Bundesamt zusammen mit der Deutschen Statistischen Gesellschaft am 22. und 23. November 2018 in Wiesbaden veranstaltete. Der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Dr. Georg Thiel, überreichte den Preisträgerinnen ihre Urkunde. Die Laudationes auf die prämierten Arbeiten hielt der Vorsitzende des Gutachtergremiums, Professor Dr. Walter Krämer (Technische Universität Dortmund). Die Laudationes werden in der Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 6/2018, nachzulesen sein. Die Preisträger berichten im Jahr 2019 in dieser Zeitschrift ausführlich über ihre Arbeiten.



Die Kurzfassungen der prämierten Arbeiten sowie weitere Details zur Verleihung des Gerhard-Fürst-Preises sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/gerhard_fuerst_preis zu finden.



Nähere Informationen über das Programm des Kolloquiums sowie die Kurzfassungen der Beiträge sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de > Methoden > Kolloquien verfügbar.



