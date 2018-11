Moneycab: Herr Banerjee, als Mitbegründer der Swiss Impact Investment Association (SIIA) ist es Ihr Ziel, Investitionen und Unternehmen mit sozialen Auswirkungen zu präsentieren. Während Grossbanken Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten und Startups wie YOVA sich gezielt an Kunden richten, die mit ihrem Geld etwas bewegen wollen, ist die Zahl der Showcases und Mitglieder von SIIA noch gering. Was glauben Sie, warum dies der Fall ist und was sich ändern muss, damit sich Impact Investing weiterverbreitet?

Ben Banerjee: Zunächst bin ich sehr dankbar dafür, was Banken in diesem Sektor tun und den positiven Einfluss, den sie auf unsere Zielsetzung haben. Ich bin seit mehr als zwei Jahrzehnten im Impact Investment Sektor tätig und habe den Markt in verschiedenen Ländern und Kulturen wachsen sehen. Ob in Indien, den Niederlanden und in den letzten 4-5 Jahren auch in der Schweiz.

Sie fragen nach dem Grund, warum die Anzahl der Showcases so gering ist. Ich möchte mit der Frage beginnen, wie wir Impact Investment definieren, denn dies ist immer auch eine regions- und kulturspezifische Frage. So praktiziert das Startup-YOVA meiner Meinung nach eher Sustainable Investing als Impact Investing. Erstellen wir die Definition, indem wir bestimmte Sektoren ausschliessen wie beispielsweise die Kohleindustrie? Oder versuchen wir, so viele Sektoren und so viele Variablen wie möglich einzubeziehen, um die Auswirkungen zu untersuchen?

Meiner Meinung nach ist die Anzahl der Showcases und Mitglieder aufgrund von verschiedenen Gründen gering:

Im Bereich Impact Investing gibt es viele Unternehmern und Menschen mit den erstaunlichsten Projekten und Ideen. Trotzdem fehlt es vielen von ihnen an Einrichtungen und Unterstützung zur Unternehmensgründung oder an grundlegenden Unternehmensstrukturen. Manchen fehlt es zudem an tiefgehendem unternehmerischem Know-how. Dadurch reduziert sich das Interesse von Privat- oder Venture-Investoren.

Zweitens ist das Bewusstsein für diesen Sektor bei den Investoren noch zu gering, da die Menschen das Risiko oft überschätzen oder Impact Investment mit Philanthropie verwechseln.

Drittens sind Impact Investments in der Regel langfristige Anlagestrategien. Wenn Menschen in Finanzprodukte wie zum Beispiel Derivate und ETFs. investieren und in kürzerer Zeit höhere Erträge erzielen können, dann scheint der nationale und internationale Geldfluss diese Anlageklasse aus eben diesen Gründen zu vermeiden.

Sie sind auch Leiter des Organisationskomitees des Blockchain Leadership Summit, einem der grössten Blockchain-Events der Schweiz. Wo sehen Sie die derzeit grössten Auswirkungen von Blockchain in der Finanzindustrie?

Die grössten Einflüsse beobachte ich in der finanziellen Eingliederung. Mit der Blockchain können wir 2.5 Milliarden Menschen ohne Bankverbindung Zugang zur Weltwirtschaft verschaffen, Transaktionen billiger ...

