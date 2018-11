IBC Solar Südafrika, Regionalgesellschaft der deutschen IBC Solar AG, hat in Harare, Simbabwe ein PV-System mit Batteriespeicher an die Standard Association of Zimbabwe (SAZ) ausgeliefert, die das PV-System für die unterbrechungsfreie und umweltfreundliche Stromversorgung ihres zentralen Verwaltungsgebäudes nutzt. Die Standard Association of Zimbabwe, eine gemeinnützige Organisation, die mit dem Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...