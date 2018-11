Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Langlaufende Staatsanleihen in Brasilien dürften künftig davon profitieren, dass die Risikoaufschläge infolge der Fortsetzung von Sozialreformen abnehmen sollten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Entsprechende Schritte habe die neue Regierung unlängst für das kommende Jahr angekündigt. Insofern würden die Analysten perspektivisch mit einer Abflachung der Renditekurve rechnen. Heute stünden nun zunächst die Preisdaten für die erste Novemberhälfte an. Nach 4,5% im Oktober würden die Analysten eine Inflation von 4,3% im November und von 4,2% im Dezember erwarten. (23.11.2018/alc/a/a) ...

