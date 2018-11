Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt wurde gestern aufgrund des Thanksgiving-Feiertags nicht gehandelt, so die Analysten von Postbank Research.Ohne Impulse von der anderen Seite des Atlantiks hätten sich die Bewegungen am hiesigen Rentenmarkt in Grenzen gehalten, zumal auch keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht worden seien. Darüber hinaus hätten weder die Einigung zwischen London und Brüssel auf eine politische Erklärung zu den Beziehungen zwischen UK und der EU nach dem Brexit, noch weiter sinkende Risikoprämien für italienische Staatsanleihen für größere Impulse zu sorgen vermocht. Per saldo hätten 10-, 5- und 2-jährige Bundesanleihen gestern Abend mit 0,37% sowie -0,22% beziehungsweise -0,64% allesamt nahezu unverändert auf ihren Vortagsniveaus rentiert. (23.11.2018/alc/a/a) ...

