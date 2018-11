Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA leihen sich am Kapitalmarkt über eine Laufzeit von zehn Jahren 32,5 Milliarden US-Dollar mit der Staatsanleihe (ISIN US9128285M81/ WKN A2RT4S), so die Börse Stuttgart.Die Anleihe sei mit einem Kupon von 3,125% ausgestattet, die Zinszahlung erfolge halbjährlich im Mai und im November. Weitere 22,87 Milliarden US-Dollar seien mit der Anleihe (ISIN US912810SE91/ WKN A2RT58) aufgenommen worden. Die Laufzeit dieser Anleihe betrage 30 Jahre, der Kupon 3,375%. Auch hier erfolge die Zinszahlung zwei Mal im Jahr. Mit einem Mindestbetrag und der kleinsten handelbaren Einheit von 100 US-Dollar nominal seien die amerikanischen Staatsanleihen (klein-)anlegerfreundlich. Am Börsenplatz Stuttgart könne die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen. (23.11.2018/alc/n/a) ...

