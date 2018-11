Der Boyue ist ein SUV des Automobilherstellers Geely - und seit seinem Marktstart in China im Jahr 2016 überaus erfolgreich. Allein in den ersten beiden Monaten verkaufte der Autobauer bereits mehr als 20.000 Fahrzeuge in China. Im Mittleren Osten wird das SUV seit April 2017 als Geely X7 Sport angeboten, in Russland seit Februar 2018 als Geely Atlas. Nun kommt die nächste Variante auf den Markt - doch der Name Geely taucht bei dieser plötzlich gar nicht mehr auf.

