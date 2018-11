Dass ein Druckmaschinenhersteller zunächst Druckmaschinen herstellt, ist klar. Längst aber werden etwa bei Heidelberger Druck Konzepte umgesetzt, die weit über die Produktion hinausgehen. So sei man mit der Strategie "Heidelberg goes digital" nicht nur selbst auf dem Weg zu einem digitalen und agilen Unternehmen - "auch Heidelberg-Kunden werden mit innovativen Softwarelösungen und Geschäftsmodellen ins digitale Zeitalter begleitet", heißt es in einer Mitteilung. Dabei spielt ein Redaktionssystem ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...