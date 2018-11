(shareribs.com) London 23.11.2018 - An der London Metal Exchange zeigen sich Kupfer und Nickel am Freitag leichter. Bei Nickel erwarten die Marktteilnehmer ein Überschuss im kommenden Jahr. Gerade in China rechnet man mit einem stärkeren Preisrückgang. Kupfer steuert auf ein leichtes Wochenminus zu, belastet von den anhaltenden Sorgen über die globale Konjunktur. Der Nickelpreis könnte hingegen die ...

