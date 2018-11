Die Wiener Lokalbahnen (WLB) schaffen für die "Badner Bahn" eine Tranche neuer Züge an. Konkret konnte sich Bombardier den rund 93 Mio. Euro schweren Auftrag für 18 Niederflurgarnituren inklusive Wartungsvertrag für 24 Jahre sichern, teilten die Lokalbahnen am Freitag per Aussendung mit. Die ersten neuen Züge sollen 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...