Die Sorge vor einem weltweit abflauenden Wachstum, womöglich sogar einer rückläufigen Entwicklung, vor allem ausgelöst durch die aggressive US-Handelspolitik, geht um. Die großen Indizes sind in Abwärtstrends oder gerade kurz davor, in solche überzugehen. Da suchen die Investoren nach sicheren Häfen. Ein Grund, warum defensive Aktien im DAX wie Versorger und Basiskonsumgüterhersteller laufen. Und was ist mit den Biotechs wie Evotec (ISIN: DE0005664809)?

Evotec ist ein forschendes Unternehmen mit zahlreichen Kooperationen mit großen Pharmakonzernen. Und ein Unternehmen, das, wie zuletzt die Bilanz des dritten Quartals belegte, konstant wächst. Wäre das nicht eigentlich auch ein Bereich, in dem man sich vor stürmischen Zeiten in der Weltwirtschaft in Sicherheit bringen könnte?

Richtig ist, dass Biotech-Aktien immer sehr volatil sind, das klingt nicht gerade wie ein sicherer Hafen. Aber sie haben nun einmal die Chance, kaum beschadet durch solche Zeiten zu kommen, denn die Forschung nach neuen Wirkstoffen, z.B. in der Krebstherapie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...