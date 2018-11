BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat bei seiner Plenartagung eine steuerliche Entlastung bei Elektro-Dienstwagen und Jobtickets für Pendler beschlossen. Die Länderkammer stimmte zahlreichen Änderungen im Steuerrecht zu, die der Bundestag Anfang November beschlossen hatte - darunter auch diesen Regelungen.

Das Gesetz entlastet Fahrer elektrisch angetriebener Dienstwagen und Hybridfahrzeuge, wie der Pressedienst des Bundesrates mitteilte. Bisher mussten sie die Privatnutzung mit einem Prozent des inländischen Listenpreises pro Kalendermonat versteuern. Für E-Autos, die nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft werden, sinkt dieser Wert nun auf 0,5 Prozent. Die Neuregelung gilt den Angaben zufolge auch für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge. Zudem sind verbilligte Jobtickets künftig gänzlich steuerfrei - sie werden allerdings auf die Entfernungspauschale angerechnet.

Ziel weiterer neuer Bestimmungen ist es unter anderem, den Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel zu bekämpfen. Künftig haften deshalb Betreiber eines elektronischen Marktplatzes wie Amazon oder Ebay für nicht entrichtete Umsatzsteuer aus dem Handel auf ihren Plattformen. Hiervon können sie sich befreien, wenn sie gewisse Aufzeichnungspflichten erfüllen oder steuerunehrliche Händler von ihrem Online-Marktplatz ausschließen. Vor allem in Drittländern ansässige Unternehmen führten häufig keine Steuer auf Umsätze ab, die sie aus Verkäufen in Deutschland erzielen, so die Begründung.

November 23, 2018

