Seit Mitte August ist der Kurs der Aareal Bank-Aktie in einem klaren Abwärtstrend unterwegs. Aus dem Ichimoku kann man viele bärische Signale ableiten und auch mit Blick auf die horizontalen Unterstützungen hat die Aareal Bank-Aktie in den letzten Wochen fast alles aus dem Weg geräumt, was einen Halt hätte bieten können. Wie kann es nun weitergehen und welche Dinge sind jetzt wichtig?

Wie verläuft der Chikou aktuell?

Bleiben wir beim Ichimoku-Indikator. Die verzögernde Linie bestätigt ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...