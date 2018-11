Die Wall Street dürfte am Freitag etwas leichter in den "Black Friday" starten. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Aufgrund des Feiertages am Donnerstag und dem verkürzten Handel zum Ende der Woche, ist mit einem eher unspektakulären Geschäft zu rechnen.

Im Fokus steht dabei vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die US-Regierung hat in ihrer Sorge um mögliche Spionage durch China eine Kampagne gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei gestartet. Sie versucht Mobilfunk- und Internetanbieter in anderen Ländern davon zu überzeugen, künftig einen großen Bogen um Telekomprodukte von Huawei zu machen, wie informierte Personen sagten. Huawei Technologies wird von US-Politikern verdächtigt, ein mögliches Werkzeug für staatlich geförderte Spionage zu sein.

Konjunkturseitig stehen die Einkaufsmanagerindexes verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen für den November auf der Agenda. Ökonomen rechnen bei ersterem mit einem leichten Rückgang auf 54,3 nach zuvor 54,8. Auch der Index für das verarbeitende Gewerbe wird etwas schwächer als noch im Vormonat erwartet.

Unter den Einzelwerten schießt die Aktie von Orchid Paper vorbörslich um rund 158 Prozent nach oben. Der strauchelnde Hersteller von Hygienepapier wie Küchentüchern hatte sich mit Gläubigern auf eine Änderung der Kreditvereinbarung geeinigt. Die Gesellschaft teilte zudem mit, dass es von einem großen Einzelhändler einen Auftrag an Land gezogen habe, diesen exklusiv mit aus Altpapier hergestellten Küchen- und Toilettenpapier zu beliefern.

Daneben stehen auch die Aktien von Einzelhändlern, allen voran Amazon, mit den Entwicklungen rund um den "Black Friday" im Fokus. Die Amazon-Papiere verlieren vorbörslich 0,6 Prozent.

November 23, 2018

