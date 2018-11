Die GEA Group hat ihr Margenziel von bislang 8,5?Prozent auf 6,5 bis 7,0?Prozent gesenkt. Außerdem blickt das Unternehmen pessimistischer ins kommende Jahr. "Trotz der aktuell guten Volumenentwicklung in 2018 sieht GEA die Entwicklung des Geschäfts in 2019 weniger zuversichtlich", hieß es in der Mitteilung des Unternehmens am Donnerstag.

Schwacher Ausblick auf 2019

Ein kurzer Blick auf den Langfristchart seit Anfang 2009 offenbart eine mehrjährige Rally, die bis auf ein Verlaufshoch von 50,17 Euro bis Ende 2016 aufwärts reichte. Doch bereits seit Anfang 2014 wurde seitens der Marktteilnehmer an einer Trendwende in Form einer SKS-Formation gebastelt, die schließlich in der ersten Jahreshälfte 2018 regelkonform zur Unterseite aufgelöst worden ist. Die Kursverluste reichten bis zu dieser Woche sogar unter das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 23,61 Euro abwärts, wodurch nun die Unterstützungen aus den Jahren 2011 und 2012 zum Zuge kommen müssen. Genau an dieser Stelle ...

