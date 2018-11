von Georg Pröbstl, Euro am SonntagDie Empfehlung ging voll auf: Nach Besprechung an dieser Stelle im Dezember kletterte Aurelius bis zur Hauptversammlung im Mai um 20 Prozent. Damit kam es wie erwartet zu einem Dividendenzyklus: Unternehmen mit hoher Dividendenrendite verzeichnen in den Monaten vor der Hauptversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...