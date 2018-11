Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Studie untersucht 2.035 Kreditinstitute mit Sitz in Deutschland - Über 100.000 Kundenbewertungen bilden die Datenbasis - Bewertet wurden Gesamtzufriedenheit, Beratungsqualität und Gesellschaftliche Komponente



Im Rahmen der Studie "Deutschlands beste Banken in den Regionen" wurde die TARGOBANK vom F.A.Z.-Institut, Teil der Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung, zur "Besten nationalen Filialbank" in Deutschland gekürt. Mit wissenschaftlicher Begleitung durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in Hamburg analysierte das Frankfurter Institut 100.958 Kundenbewertungen des Portals www.gute-banken.de. Unter den über 2.000 untersuchten Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland landete die TARGOBANK unter den Filialbanken auf Platz 1.



"Die Wahl zur 'Besten nationalen Filialbank' erfüllt uns mit Stolz, weil hier die für uns wichtigsten Juroren selbst abgestimmt haben, nämlich unsere Kundinnen und Kunden", sagt Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK. "Unser Anspruch ist es, näher am Kunden zu sein, um ihnen über alle gewünschten Kanäle individuell passende Lösungen und Produkte anzubieten."



Das Portal www.gute-banken.de sammelt geprüfte Kundenbeurteilungen zu deutschen Bankfilialen und deckt aktuell rund 50.000 Filialen ab. Den Bewertungen liegt ein einheitliches Abfrageschema zugrunde. Für die Auswertung wurden die einzelnen Bewertungskriterien zu drei Dimensionen zusammengefasst, die wiederrum unterschiedlich gewichtet wurden: Gesamtzufriedenheit (60 Prozent), Beratungsqualität (25 Prozent) und gesellschaftliche Komponente (15 Prozent). Insgesamt wurden alle bis zum 31. August 2018 vorliegenden Beurteilungen der einzelnen Kreditinstitute für die Auswertung ausgelesen.



Über TARGOBANK



Die TARGOBANK AG verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK über TARGO Commercial Finance Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing an. Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Die TARGOBANK ist führend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größten Kreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.



Weiterführende Informationen: www.targobank.de



Über TARGO Commercial Finance



TARGO Commercial Finance ist Teil der TARGOBANK Unternehmensgruppe und bietet als Partner mittelständischer Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing an. Rund 500 Mitarbeiter betreuen über 22.000 Kunden und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Wachstumspotenziale durch intelligente und individuelle Finanzierungslösungen optimal auszuschöpfen. Jahrzehntelange Marktexpertise und umfassende Branchenkenntnisse machen TARGO Commercial Finance zu einem der führenden Anbieter für Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Weiterführende Informationen: www.targocf.de



Über Crédit Mutuel



Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Geschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 70.000 Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden. Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.bfcm.creditmutuel.fr



OTS: TARGOBANK AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78980 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78980.rss2



Pressekontakt: TARGOBANK AG Unternehmenskommunikation Tel.: 0211 8984 1300 pressestelle@targobank.de