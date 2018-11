Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die International Bank for Reconstruction and Development hat eine Anleihe in Höhe von 600 Millionen US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe (ISIN US45905U6L39/ WKN A2RUJE) laufe bis November 2025 und verfüge über einen Kupon von 3,125%. Der Kupon werde halbjährlich im Mai und im November ausgezahlt. Anleger könnten die staatsnahe Anleihe ab 1.000 US-Dollar nominal erwerben. Die Abwicklung könne am Börsenplatz Stuttgart sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen. Die International Bank for Reconstruction and Development finanziere weltweit Projekte zur Armutsbekämpfung unter dem Slogan "Arbeiten für eine Welt ohne Armut". Die Projekte würden sich auf verschiedene Herausforderungen wie Klimawandel, Bildung, Gesundheit und Energieversorgung beziehen. (23.11.2018/alc/n/a) ...

