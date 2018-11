Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zum Aktienmarkt wurde der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in dieser Woche von grünen Vorzeichen beherrscht und konnte sich im Bereich von 160 Zählern stabilisieren, so die Börse Stuttgart.Es seien sogar Versuche unternommen worden, die 161-Zähler-Marke anzulaufen und zu durchbrechen. So liege die Wochen-Performance bei +0,28 Prozent - die Zwei-Wochen-Performance sogar bei +0,87 Prozent. Die Rendite der deutschen Staatsanleihen sei auf 0,369 Prozent gefallen. ...

