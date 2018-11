Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



14 Stunden Arbeit pro Tag, sieben Tage die Woche, 31 Tage am Stück: Für mickrige 400 Dollar im Monat arbeiten philippinische Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen. Warum zieht es jedes Jahr tausende Filipinos an Bord der großen Ozeanriesen? Thilo Mischke trifft auf den Philippinen Seeleute und ihre Frauen - in einer neuen Folge der ProSieben-Reportagereihe "Uncovered" am Dienstag, 27. November 2018, um 22:15 Uhr, auf ProSieben. Zudem geht Reporter Thilo Mischke an Bord eines Luxusliners auf Spurensuche. Er will für "Uncovered" herausfinden, wie hart auf dem Schiff wirklich gearbeitet wird: "Wir hatten eine Drehgenehmigung, um an Bord zu filmen, allerdings durften wir nur unter strenger Beobachtung Aufnahmen machen. Jeder Versuch, frei zu filmen, wurde sofort unterbunden. Wir wollten uns aber mit diesen inszenierten Image-Häppchen nicht zufriedengeben. Deswegen haben wir uns nochmal als normale Passagiere mit sehr vielen Mini-Kameras im Gepäck auf einem anderen Schiff eingebucht und uns dort im Personalbereich eingeschlichen. Und da wurde mir auch schnell klar, warum die Drehauflagen an Bord so restriktiv sind."



In den weiteren Folgen der ProSieben-Reportagereihe "Uncovered" zeigt Thilo Mischke unter anderem, dass mitten in Deutschland Leiharbeiter auf Baustellen arbeiten, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Außerdem verfolgt er den Weg des Heroins von den Opiumfeldern Afghanistans bis zum Junkie am Kottbusser Tor in Berlin. Und er schaut nach: Wie gefährlich ist das Leben deutscher Blauhelm-Soldaten im westafrikanischen Mali beim Einsatz in einer der gefährlichsten UN-Missionen der Welt? Was macht die Kritik an diesem Einsatz mit den Soldaten?



Der neue Dienstag auf ProSieben



20:15 Uhr: "Galileo Big Pictures: Danger - 30 Bilder, die eine gefährliche Geschichte erzählen" mit Aiman Abdallah 22:15 Uhr: "Uncovered: Kreuzfahrtschiffe - Das unbekannte Leben unter Deck" 23:20 Uhr: "10 Fakten: Urlaub extrem" mit Aiman Abdallah



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR - Factual & Sports Barbara Stefaner Tel. +49 [89] 9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2