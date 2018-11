Mit der Aktion FamilienChancen macht Procter Gamble (P&G) mit Unterstützung des FC Bayern München seit August auf die alltäglichen Herausforderungen von Familien aufmerksam. Unterstützt werden unterschiedliche gemeinnützige Projekte, die sich für hilfsbedürftige Kinder und Eltern einsetzen. Ziel der Partner ist es, Familien zu entlasten und Kindern z. B. mehr sportliche Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Durch den Kauf von P&G Produkten leisten Kunden einen Beitrag zur Finanzierung der verschiedenen Projekte. Heute wurde von Procter Gamble im Rahmen des RTL Spendenmarathons ein Scheck in Höhe von 75.000 Euro an die "Stiftung RTL Wir helfen Kindern e.V." für die RTL-Kinderhäuser übergeben.

FamilienChancen, eine Aktion von P&G, unterstützt vom FC Bayern München. P&G hat heute im Rahmen des RTL Spendenmarathons einen Scheck in Höhe von 75.000 Euro an die "Stiftung RTL Wir helfen Kindern e.V." für die RTL-Kinderhäuser übergeben. V.l.n.r.: Raimond Aumann (Direktor Fanbetreuung FC Bayern München), Gabi Hässig (Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit P&G DACH), Wolfram Kons (RTL Wir helfen Kindern) MG RTL D/Willi Weber (Foto: Business Wire)

P&G und der FC Bayern München sind sich einig: Sport und Bewegung im Freien sind wichtige Faktoren für die Entwicklung von Kindern. In vielen Familien kommt beides bei der Freizeitgestaltung zu kurz, denn Eltern fehlt es oft an Zeit, Geld und Angeboten. Wie eine GfK-Studie im Auftrag von P&G zeigt, finden 23 Prozent der Familien, dass ihnen mehr Freizeitangebote für Kinder und Familien im Familienalltag am meisten helfen würden. Hinzu kommt, dass sich Kinder im digitalen Zeitalter immer weniger bewegen, vor allem an der frischen Luft. Waren es in den 1970er-Jahren noch ca. vier Stunden, ist es heute nur noch knapp eine Stunde, die ein Kind täglich draußen verbringt.**

Aus diesem Grund fördert P&G, unterstützt vom FC Bayern München, mit der Aktion FamilienChancen die Kinder und Familien in den RTL-Kinderhäusern. Die ersten RTL-Kinderhäuser entstanden bereits 2009 mit dem Ziel, sozial benachteiligten Kindern unter anderem mit Hausaufgabenhilfe, Spiel- und Freizeitangeboten sowie warmen Mahlzeiten zu helfen. P&G freut sich, durch FamilienChancen "RTL Wir helfen Kindern" mit einer Spendensumme von 75.000 Euro zu unterstützen und so zahlreiche sportliche Aktivitäten und Bewegung an der frischen Luft für viele Kinder zu ermöglichen.

Mehr Informationen zum Projekt hier: www.zusammen-fuer-familienchancen.de.

Mit jedem Kauf eines Procter Gamble Produktes wie Ariel, Oral-B oder Gillette bei teilnehmenden Handelspartnern fließt automatisch 1 Cent an eine gemeinnützige Organisation. Weiterhin spendet P&G für jedes Liga-Tor, das der FC Bayern München in der Fußball-Saison 2018/2019 erzielt, weitere 500 Euro für soziale Familienprojekte. Mehr unter: www.zusammmen-fuer-familienchancen.de

