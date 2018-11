Berlin (ots) -



23. November 2019 - Beim G+J Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' gibt es jetzt wöchentlich was auf die Ohren. Ab heute startet der von Tijen Onaran moderierte Podcast "HOW TO HACK" mit vielen aufschlussreichen Learnings für Jobs und Karriere. Gesprächspartner und Tippgeber für den persönlichen Erfolg im Arbeitsleben sind bekannte Gründer, Macher und Kreative. Erster Interview-Gast von Tijen Onaran ist Carl Jakob Haupt, Mitgründer des gefeierten Berliner Modeblogs Dandy Diary.



Der wöchentlich 'Business Punk'-Podcast ist um die 20 Minuten lang. Die Folgen gehen jeweils donnerstags bei iTunes und Spotify live. Unterstützt wird der Podcast für die ersten drei Monate von HUAWEI. Mit dem neuen HUAWEI Mate 20 Pro hat die Marke ein Smartphone entwickelt, das besonders auf die Bedürfnisse von Gründern und Business Professionals zugeschnitten ist. Mit Business Punk hat HUAWEI daher einen Partner gewählt, der genau diese Zielgruppe adressiert.



"Wir wissen, dass die Fans unserer Marke sich viel mit Fragen rund um die Themen Kreativität, Produktivität und Innovation beschäftigen und freuen uns, dass wir mit Tijen Onaran eine Insiderin der deutschen Digitalszene als Host gewinnen zu konnten", sagt Julia Berger, Leiterin Digital bei 'Business Punk'.



Und hier geht's zum Podcast: howtohack



