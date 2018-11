Frankfurt (ots) -



Mit der heutigen Zustimmung des Bundesrats ist der Weg frei für die steuerliche Begünstigung von Elektro-Dienstwagen. Bisher muss ein Arbeitnehmer, der seinen Dienstwagen privat nutzt, unabhängig von der Antriebsart monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises als so genannten geldwerten Vorteil versteuern. Hinzu kommen 0,03 Prozent für jeden Kilometer des Arbeitswegs. Diese Steuerbelastung wird für Neuwagen mit Steckdosenanschluss jetzt deutlich reduziert: Bei Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden, die vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden, gilt als steuerliche Bemessungsgrundlage nur noch die Hälfte des Bruttolistenpreises. Was das konkret heißt, hat der Hersteller Kia, eine treibende Kraft bei der Antriebselektrifizierung, jetzt am Beispiel des Kia Niro Plug-in Hybrid vorgerechnet.



Der Crossover, der im reinen Elektrobetrieb bis zu 58 Kilometer weit fahren kann, kostet in der umfassend ausgestatten Topversion Spirit 38.450 Euro**. Die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz liegt in Deutschland bei durchschnittlich 17 Kilometer. Von diesem Wert ausgehend beträgt der Steuervorteil des Niro Plug-in Hybrid Spirit gegenüber einem konventionell angetriebenen Fahrzeug mit gleichem Preis bis zu 1.463 Euro pro Jahr. Dieser Betrag gilt bei einem Steuersatz von 42 Prozent. Arbeitnehmer mit einem Steuersatz von 30 Prozent sparen durch die Neuregelung jährlich immer noch 1.045 Euro (weitere Details s. beiliegende Tabelle; alle angegebenen Werte ohne Berücksichtigung von Entfernungspauschalen und sonstigen spezifischen einkommensteuerlichen oder regionalen Regelungen). Bei einem Modell mit Sonderausstattungen oder bei einem längeren Arbeitsweg fällt die Steuerersparnis noch entsprechend höher aus.



"Kia begrüßt die steuerliche Begünstigung von Elektro-Dienstwagen. Dadurch kann von den Fuhrparks ein wichtiger Impuls für die ökologisch orientierte Erneuerung des Fahrzeugbestands in Deutschland ausgehen", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. "Die Umstellung auf Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge reduziert nicht nur die Emissionen, sondern gibt Unternehmen und Nutzern auch das positive Image der technologischen Vorreiterschaft."



Die Unternehmen profitieren darüber hinaus vom Umweltbonus für Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Sie beträgt bei Plug-in-Hybriden 3.000 Euro netto (entsprechend 3.285 Euro brutto, inkl. 19% MwSt auf den Hersteller-Anteil von 1.500 Euro). Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten seien die indirekten Kosteneffekte ein weiterer Pluspunkt umweltfreundlicher Fahrzeuge, so Cost. "Durch den verstärkten Einsatz von Elektro- und Plug-in-Hybridmodellen sinken auch die Kfz-Steuerausgaben, was sich wiederum positiv auf die Kostenstruktur der Flottenbetreiber auswirkt."



Plug-in-Hybrid mit Vollausstattung - Niro bald auch als Elektrofahrzeug



Die Serienausstattung des Kia Niro Plug-in Hybrid Spirit beinhaltet unter anderem 8-Zoll-Kartennavigation, Android Auto[TM] und Apple CarPlay[TM], induktive Smartphone-Ladestation, 220-Volt-Steckdose, Premium-Soundsystem, Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination, Smart-Key, LED-Scheinwerfer, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Notbrems- und Spurhalteassistent sowie Müdigkeitswarner. Die bei der Marke übliche 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** gilt ebenfalls für die Antriebsbatterie.



Neben dem kompakten Crossover hat Kia auch in der Mittelklasse Hybride mit Steckdosenanschluss zu bieten: Der Kia Optima Plug-in Hybrid* und dessen Kombivariante Optima Sportswagon Plug-in Hybrid* sind in Kürze in überarbeiteten Versionen (Modelljahr 2019) bestellbar. Im ersten Halbjahr 2019 erweitert der Hersteller seine Palette zudem um den e-Niro: Die rein elektrisch angetriebene Variante des Crossovers ist mit bis zu 485 Kilometern Reichweite* und dem großzügigen Platzangebot voll alltagstauglich und bietet darüber hinaus eine hohe Fahrdynamik (0-100 km/h ab 7,8 Sekunden). Darüber hinaus steht mit dem neuen Kia e-Soul, der auf der Los Angeles Auto Show (30. November bis 9. Dezember) seine Weltpremiere feiert und ebenfalls 2019 auf den Markt kommen wird, bereits das nächste Kia-Elektrofahrzeug in den Startlöchern.



Über Kia Motors



Die Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste Fahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibt ihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14 Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjähriger Partner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.



Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia in Deutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- und Elektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.



Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2017 rund 472.000 Einheiten ab.



Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).



* Die Motorisierungen weisen die im folgenden genannten Verbrauchs- und Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.



Kia Niro Plug-in Hybrid (MJ 2019) Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 10,5 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/km Kia e-Niro mit 64-kWh-Batterie (Stand 11/2018) Stromverbrauch kombiniert 14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km Kia Optima Plug-in Hybrid (MJ 2019, Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW (141 PS) Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 12,2 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 37 g/km Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid (MJ 2019) Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 12,3 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 33 g/km



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.



** Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Motors Deutschland GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten



*** Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie



