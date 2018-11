Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Merck: 95-Euro-Marke zurückerobert - Aktienanalyse Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck kommt (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) allmählich wieder in Tritt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...