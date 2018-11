Brüssel - Vor dem Brexit-Gipfel haben Unterhändler am Freitag versucht, die letzten Hürden vor der Zustimmung der EU-Staats- und Regierungschefs zum Vertragspaket mit Grossbritannien auszuräumen. Grösster Stolperstein blieb der Widerstand Spaniens, das wegen offener Fragen zu Gibraltar mit einem Veto droht. Es werde mit Hochdruck nach Lösungen gesucht, sagten Diplomaten in Brüssel. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker war nach Angaben eines Sprechers in ständigem Kontakt mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez.

Beim Sondergipfel am Sonntag könnte die britische Premierministerin Theresa May den Vertrag über den britischen EU-Austritt im März 2019 und eine Absichtserklärung über eine künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft besiegeln. Das seit mehr als eineinhalb Jahren währende Ringen zwischen London und Brüssel wäre damit endlich abgeschlossen. Doch wartet danach die wohl grösste Hürde für den Pakt: Im britischen Parlament ist keine Mehrheit dafür in Sicht.

Spanien droht wegen Gibraltar mit Veto

Am Freitag ging es aber zunächst darum, überhaupt die Gipfel-Einigung zustande zu bekommen und den Streit über die Gibraltar-Frage beizulegen. Denn die spanische Regierung beharrte auch ...

