BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat bei seiner Plenarsitzung in Berlin dem rund 10 Milliarden starken Paket zur Entlastung von Familien zugestimmt. Die Maßnahmen werden überwiegend im kommenden Jahr in Kraft treten, so die Länderkammer. Dazu zählt die Anhebung des Kindergeldes ab Juli 2019 um zehn Euro pro Kind und Monat. Für das erste und zweite Kind beträgt es dann 204 Euro, für das dritte 210 und für das vierte und jedes weitere Kind 235 Euro monatlich.

Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt ab 1. Januar 2019 und 1. Januar 2020 um jeweils 192 Euro. Der Grundfreibetrag steigt von derzeit 9.000 Euro jährlich im nächsten Jahr auf 9.168 Euro und im übernächsten dann auf 9.408 Euro. Als Reaktion auf die so genannte kalte Progression werden die Eckwerte bei der Einkommensteuer ab Januar 2019 entsprechend der Inflation verschoben.

