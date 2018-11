Ein Ganzkörper-Bild in 3D soll Medizinern bei der Suche nach Krankheitserden im Körper helfen. Das erste Gerät dazu haben US-Forscher jetzt vorgestellt.

Einen Ganzkörper-3D-Scanner, der Prozesse in allen Organen und Geweben zugleich sichtbar machen soll, haben kalifornische Wissenschaftler entwickelt. Der medizinische Scanner mit dem Namen "Explorer" ist nach Angaben seiner Entwickler das erste Gerät dieser Art weltweit.

Explorer kann innerhalb von einer Sekunde ein Ganzkörper-Bild in 3D erstellen. Erste Scans habe er bereits produziert, vor einem medizinischen Einsatz sei allerdings noch weitere Entwicklungsarbeit nötig, so die Forscher um Simon Cherry und Ramsey Badawi von der University of ...

