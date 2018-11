Der Schaden durch Steuertricksereien mit "Phantom-Aktien" lässt sich noch nicht beziffern. Das Bundesfinanzministerium versucht die Notbremse zu ziehen.

Die Vorwürfe von Steuertricksereien mit sogenannten "Phantom-Aktien" werden in den nächsten Woche den Finanzausschuss des Bundestages beschäftigen, der dazu auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz hören will. Eine Zusagen von Scholz zur Teilnahme an der Ausschussitzung am 12. Dezember liege vor, sagte der Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick am Freitag.

Für die Sitzung eine Woche zuvor legten die Grünen einen Katalog von knapp einem Dutzend Fragen zum Thema vor. Sie wollen vor allem herausfinden, warum die deutsche Bankenaufsicht und das Finanzministerium den neuen Steuertricks nicht auf die Spur kamen.

Die "Süddeutsche Zeitung" und der WDR hatten Mitte der Woche berichtet, die Staatsanwaltschaft Köln ermittle wegen einer bisher unbekannten Masche mutmaßlichen Steuerbetrugs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...