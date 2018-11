Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-23 / 13:21 *Frankfurt am Main, 23. November 2018* - Die DVB Bank SE (DVB) gibt bekannt, dass Christian Hagemeyer zum 31. Dezember 2018 aus dem Vorstand ausscheiden und die Bank aus persönlichen Gründen verlassen wird. Zum 1. Januar 2019 wird Dr. Rainer Jakubowski im Vorstand die Verantwortung für das Risikomanagement der DVB übernehmen.Diese Ernennung steht unter dem Vorbehalt der üblichen Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Dr. Rainer Jakubowski verfügt über umfangreiche Erfahrung mit transformatorischen Veränderungsprozessen in Organisationen und war in verschiedenen Positionen bei mehreren bedeutenden Finanzinstituten tätig. Er arbeitete fast über zwei Jahrzehnte in unterschiedlichen Führungspositionen im Risikomanagement der Deutschen Bank. Darauf folgten Führungspositionen bei der Dresdner Bank und die Funktion des Chief Risk Officer im Vorstand der Deutschen Schiffsbank (Commerzbank-Gruppe). Zuletzt war er bis 2015 als Chief Risk Officer der Heta Asset Resolution AG tätig. Derzeit hat Herr Dr. Jakubowski eine Professur für Banking & Finance an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Frankfurt am Main inne. Wolfgang Köhler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DVB, kommentierte: "Die DVB hat von dem Wissen und dem Erfahrungsreichtum, die Christian Hagemeyer aus seiner langjährigen Arbeit im Risikomanagement mitbrachte, nachhaltig profitiert. Zum neuen Risiko-/Ertragsprofil unseres Neugeschäfts hat Herr Hagemeyer entscheidend beigetragen. Zudem war er maßgeblich daran beteiligt, eine kohärente Strategie für den werterhaltenden Abbau des nicht mehr zum Kerngeschäft der Bank gehörenden Altbestands zu entwickeln und umzusetzen, sodass dieser Bestand von 6,5 Mrd Euro im Jahr 2016 auf derzeit 3,5 Mrd Euro reduziert werden konnte. Das Ausscheiden von Christian Hagemeyer bedauern wir sehr. Ich danke ihm für sein Engagement in diesen für die Bank schwierigen Zeiten und dafür, dass er die Grundlagen für die deutlich verbesserte Ertragslage der DVB gelegt hat. Gleichzeitig freue ich mich darauf, Dr. Rainer Jakubowski im Januar 2019 im Vorstand begrüßen zu dürfen und die DVB gemeinsam mit ihm, Ralf Bedranowsky und David Goring-Thomas durch diese Übergangsphase zu führen." *Über die DVB Bank SE: * Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist spezialisiert auf das internationale Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an allen wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London und Oslo), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Als Tochterunternehmen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, gehört die DVB zur zweitgrößten Institutsgruppe Deutschlands. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.dvbbank.com [1]. *Ansprechpartnerin:* Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DVB Bank SE 2018-11-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 750433 2018-11-23 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=38c4bfc2c12fcfe73cb4c61a8cb62b40&application_id=750433&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2018 07:21 ET (12:21 GMT)